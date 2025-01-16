Ціна PulseBitcoin (PLSB)
Поточна ціна PulseBitcoin (PLSB) сьогодні становить 0.0136484 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PulseBitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.28 USD
- зміна ціни PulseBitcoin протягом дня — +19.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PulseBitcoin до USD становила $ +0.00222461.
За останні 30 днів зміна ціни PulseBitcoin до USD становила $ -0.0009543206.
За останні 60 днів зміна ціни PulseBitcoin до USD становила $ +0.0066031245.
За останні 90 днів зміна ціни PulseBitcoin до USD становила $ +0.001736148373231716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00222461
|+19.47%
|30 днів
|$ -0.0009543206
|-6.99%
|60 днів
|$ +0.0066031245
|+48.38%
|90 днів
|$ +0.001736148373231716
|+14.57%
Останній аналіз цін PulseBitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+19.47%
+14.82%
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