Ціна Pulse Inu (PINU)
Поточна ціна Pulse Inu (PINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pulse Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.90 USD
- зміна ціни Pulse Inu протягом дня — +14.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pulse Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pulse Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pulse Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pulse Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.31%
|30 днів
|$ 0
|-34.18%
|60 днів
|$ 0
|+17.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pulse Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.28%
+14.31%
+17.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Pulse Inu is a 0% tax memeoin built on the Pulsechain network. $PINU offers all investors easy accessible of their tokens and trading. Pulse Inu will be exploring other utilities that is needed on the Pulsechain in the future. What makes your project unique? $PINU is the first memecoin that has 0% tax and LP burnt History of your project. Strong developers in the memecoin game over in Ethereum Network. Bridged over Pulsechain in order to take advantage What’s next for your project? CEX listing, more marketing. What can your token be used for? Trading
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