Ціна Pulse Drip (PDRIP)
Поточна ціна Pulse Drip (PDRIP) сьогодні становить 0.331497 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PDRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pulse Drip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.42K USD
- зміна ціни Pulse Drip протягом дня — +16.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pulse Drip до USD становила $ +0.04627357.
За останні 30 днів зміна ціни Pulse Drip до USD становила $ -0.1653682729.
За останні 60 днів зміна ціни Pulse Drip до USD становила $ -0.2169234488.
За останні 90 днів зміна ціни Pulse Drip до USD становила $ -0.8081892882990693.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04627357
|+16.22%
|30 днів
|$ -0.1653682729
|-49.88%
|60 днів
|$ -0.2169234488
|-65.43%
|90 днів
|$ -0.8081892882990693
|-70.91%
Останній аналіз цін Pulse Drip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.83%
+16.22%
+8.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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