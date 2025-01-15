Ціна Pulsara (SARA)
Поточна ціна Pulsara (SARA) сьогодні становить 0.00748288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pulsara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.71K USD
- зміна ціни Pulsara протягом дня — +14.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pulsara до USD становила $ +0.00096238.
За останні 30 днів зміна ціни Pulsara до USD становила $ -0.0001507792.
За останні 60 днів зміна ціни Pulsara до USD становила $ +0.0134613673.
За останні 90 днів зміна ціни Pulsara до USD становила $ +0.0044953866911021115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00096238
|+14.76%
|30 днів
|$ -0.0001507792
|-2.01%
|60 днів
|$ +0.0134613673
|+179.90%
|90 днів
|$ +0.0044953866911021115
|+150.47%
Останній аналіз цін Pulsara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.56%
+14.76%
-1.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SARA is the utility native token of the Pulsara ecosystem. It has an initial supply of 1,000,000,000 tokens. The burn or mint of the $SARA token will be decided by the community through proposals and voting.
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