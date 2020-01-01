Токеноміка PULSAR (PLSR) Дізнайтеся ключову інформацію про PULSAR (PLSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PULSAR (PLSR) Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Офіційний вебсайт: https://pulsar.game/home Whitepaper: https://whitepaper.pulsar.game/ Купити PLSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PULSAR (PLSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PULSAR (PLSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 256,58M $ 256,58M $ 256,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,79M $ 12,79M $ 12,79M Історичний максимум: $ 0,03792595 $ 0,03792595 $ 0,03792595 Історичний мінімум: $ 0,00278305 $ 0,00278305 $ 0,00278305 Поточна ціна: $ 0,01277678 $ 0,01277678 $ 0,01277678 Дізнайтеся більше про ціну PULSAR (PLSR)

Токеноміка PULSAR (PLSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PULSAR (PLSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLSR, досліджуйте ціну токена PLSR в реальному часі!

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