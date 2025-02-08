Ціна PULSAR (PLSR)
Поточна ціна PULSAR (PLSR) сьогодні становить 0.02395262 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна PLSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PULSAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.80K USD
- зміна ціни PULSAR протягом дня — -6.08%
- циркуляційна пропозиція – 230.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PULSAR до USD становила $ -0.00155276534971107.
За останні 30 днів зміна ціни PULSAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PULSAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PULSAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00155276534971107
|-6.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PULSAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-6.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR.
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