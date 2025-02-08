Сьогоднішня ціна PULSAR (PLSR)

Поточна ціна PULSAR (PLSR) сьогодні становить 0.02395262 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна PLSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PULSAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.80K USD

- зміна ціни PULSAR протягом дня — -6.08%

- циркуляційна пропозиція – 230.18M USD

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