Ціна Pullix (PLX)
Поточна ціна Pullix (PLX) сьогодні становить 0.00350047 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pullix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.85K USD
- зміна ціни Pullix протягом дня — -1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pullix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pullix до USD становила $ -0.0012269374.
За останні 60 днів зміна ціни Pullix до USD становила $ -0.0018798003.
За останні 90 днів зміна ціни Pullix до USD становила $ -0.005520139231113138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.16%
|30 днів
|$ -0.0012269374
|-35.05%
|60 днів
|$ -0.0018798003
|-53.70%
|90 днів
|$ -0.005520139231113138
|-61.19%
Останній аналіз цін Pullix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-1.16%
+1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pullix is a new DeFi protocol that is launching a hybrid exchange that will seamlessly blend the strengths of centralized and decentralized exchanges into one unified platform. Serving as the pioneer of “Trade-to-Earn” our native token $PLX empowers the community to earn a portion of the daily revenues generated by the exchange.
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