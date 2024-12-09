Токеноміка PUGWIFHAT (PUGWIF) Дізнайтеся ключову інформацію про PUGWIFHAT (PUGWIF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUGWIFHAT (PUGWIF) Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere. Офіційний вебсайт: https://pugwifsui.com/ Купити PUGWIF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUGWIFHAT (PUGWIF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUGWIFHAT (PUGWIF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 178,29K $ 178,29K $ 178,29K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 178,29K $ 178,29K $ 178,29K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017829 $ 0,00017829 $ 0,00017829 Дізнайтеся більше про ціну PUGWIFHAT (PUGWIF)

Токеноміка PUGWIFHAT (PUGWIF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUGWIFHAT (PUGWIF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUGWIF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUGWIF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUGWIF, досліджуйте ціну токена PUGWIF в реальному часі!

Прогноз ціни PUGWIF Хочете знати, куди рухається PUGWIF? Наша сторінка прогнозу ціни PUGWIF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PUGWIF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!