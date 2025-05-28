Ціна PUGWIFHAT (PUGWIF)
Поточна ціна PUGWIFHAT (PUGWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297,18K USD. Ціна PUGWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUGWIFHAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PUGWIFHAT протягом дня — +7,13%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUGWIFHAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUGWIFHAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUGWIFHAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUGWIFHAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUGWIFHAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,18%
+7,13%
-19,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.
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