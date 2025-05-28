Сьогоднішня ціна PUGWIFHAT (PUGWIF)

Поточна ціна PUGWIFHAT (PUGWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297,18K USD. Ціна PUGWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUGWIFHAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PUGWIFHAT протягом дня — +7,13%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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