Сьогоднішня ціна PUGGY Coin (PUGGY)

Поточна ціна PUGGY Coin (PUGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUGGY Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92K USD

- зміна ціни PUGGY Coin протягом дня — +14.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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