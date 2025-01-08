Ціна PUGGY (PUGGY)
Поточна ціна PUGGY (PUGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.39K USD. Ціна PUGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUGGY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30 USD
- зміна ціни PUGGY протягом дня — -7.53%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUGGY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUGGY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUGGY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUGGY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.53%
|30 днів
|$ 0
|-42.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUGGY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-7.53%
+1.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
**Puggy Token ($PUGGY)** is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world.
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