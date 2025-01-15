Ціна PuggleVerse (PUGGLE)
Поточна ціна PuggleVerse (PUGGLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUGGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PuggleVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.40 USD
- зміна ціни PuggleVerse протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PUGGLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUGGLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PuggleVerse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PuggleVerse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PuggleVerse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PuggleVerse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.34%
|60 днів
|$ 0
|-17.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PuggleVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Puggle-verse! Where Your Crypto Journey Gets a Wag of Fun! Say Hello to Puggle! Imagine a world where your crypto coins fetch more than just profits; they fetch joy! That's what Puggle is all about a mix of a pug and a beagle that’s not just a digital coin but a ticket to the happiest place in the crypto world. Utility Puggle is the first Meme verse coin In SOLANA , by holding Puggle you will get 2 adorable babies pug and beagle airdrops, competitors of BabyDoge and Bonk . Soon Snuggle, the superhero from PuggleVerse with many benefits, will also be yours.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUGGLE до AUD
A$--
|1 PUGGLE до GBP
￡--
|1 PUGGLE до EUR
€--
|1 PUGGLE до USD
$--
|1 PUGGLE до MYR
RM--
|1 PUGGLE до TRY
₺--
|1 PUGGLE до JPY
¥--
|1 PUGGLE до RUB
₽--
|1 PUGGLE до INR
₹--
|1 PUGGLE до IDR
Rp--
|1 PUGGLE до PHP
₱--
|1 PUGGLE до EGP
￡E.--
|1 PUGGLE до BRL
R$--
|1 PUGGLE до CAD
C$--
|1 PUGGLE до BDT
৳--
|1 PUGGLE до NGN
₦--
|1 PUGGLE до UAH
₴--
|1 PUGGLE до VES
Bs--
|1 PUGGLE до PKR
Rs--
|1 PUGGLE до KZT
₸--
|1 PUGGLE до THB
฿--
|1 PUGGLE до TWD
NT$--
|1 PUGGLE до CHF
Fr--
|1 PUGGLE до HKD
HK$--
|1 PUGGLE до MAD
.د.م--