Інформація щодо ціни Puge (PUGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +3,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,76%

Актуальна ціна Puge (PUGE) становить --. За останні 24 години PUGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUGE змінився на +0,08% за останню годину, +3,23% за 24 години та на -1,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Puge (PUGE)

Ринкова капіталізація $ 51,01K$ 51,01K $ 51,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,01K$ 51,01K $ 51,01K Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Puge — $ 51,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUGE — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,01K.