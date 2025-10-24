Інформація щодо ціни Pug Inu (PUG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) -2,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,07%

Актуальна ціна Pug Inu (PUG) становить --. За останні 24 години PUG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUG змінився на +0,20% за останню годину, -2,86% за 24 години та на -10,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pug Inu (PUG)

Ринкова капіталізація $ 172,96K$ 172,96K $ 172,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 172,96K$ 172,96K $ 172,96K Циркуляційне постачання 356,42T 356,42T 356,42T Загальна пропозиція 356 422 162 643 911,06 356 422 162 643 911,06 356 422 162 643 911,06

Поточна ринкова капіталізація Pug Inu — $ 172,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUG — 356,42T, зі загальною пропозицією 356422162643911.06. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,96K.