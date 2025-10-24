Інформація щодо ціни Puffverse (PFVS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00337559 $ 0,00337559 $ 0,00337559 Мін. за 24 год $ 0,00343279 $ 0,00343279 $ 0,00343279 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00337559$ 0,00337559 $ 0,00337559 Макс. за 24 год $ 0,00343279$ 0,00343279 $ 0,00343279 Рекордний максимум $ 0,086767$ 0,086767 $ 0,086767 Найнижча ціна $ 0,00256608$ 0,00256608 $ 0,00256608 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -0,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,77%

Актуальна ціна Puffverse (PFVS) становить $0,00340013. За останні 24 години PFVS торгувався між мінімумом у $ 0,00337559 і максимумом у $ 0,00343279, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PFVS становить $ 0,086767, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00256608.

Що стосується короткострокових результатів, то PFVS змінився на +0,01% за останню годину, -0,60% за 24 години та на +19,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Puffverse (PFVS)

Ринкова капіталізація $ 396,54K$ 396,54K $ 396,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,40M$ 3,40M $ 3,40M Циркуляційне постачання 116,62M 116,62M 116,62M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Puffverse — $ 396,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PFVS — 116,62M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,40M.