Токеноміка Puff The Dragon (PUFF) Дізнайтеся ключову інформацію про Puff The Dragon (PUFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Puff The Dragon (PUFF) What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Офіційний вебсайт: https://puffthedragon.xyz/ Купити PUFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Puff The Dragon (PUFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Puff The Dragon (PUFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 60.66M $ 60.66M $ 60.66M Загальна пропозиція: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Циркуляційна пропозиція: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (повністю розведена вартість): $ 60.66M $ 60.66M $ 60.66M Історичний максимум: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Історичний мінімум: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Поточна ціна: $ 0.068237 $ 0.068237 $ 0.068237 Дізнайтеся більше про ціну Puff The Dragon (PUFF)

Токеноміка Puff The Dragon (PUFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Puff The Dragon (PUFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUFF, досліджуйте ціну токена PUFF в реальному часі!

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