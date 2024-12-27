Ціна Puff The Dragon (PUFF)
Поточна ціна Puff The Dragon (PUFF) сьогодні становить 0.128148 USD з ринковою капіталізацією $ 114.01M USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puff The Dragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.46K USD
- зміна ціни Puff The Dragon протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puff The Dragon до USD становила $ -0.0007202656696542.
За останні 30 днів зміна ціни Puff The Dragon до USD становила $ +0.0293205315.
За останні 60 днів зміна ціни Puff The Dragon до USD становила $ +0.0966171846.
За останні 90 днів зміна ціни Puff The Dragon до USD становила $ +0.06342035124586548.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007202656696542
|-0.55%
|30 днів
|$ +0.0293205315
|+22.88%
|60 днів
|$ +0.0966171846
|+75.40%
|90 днів
|$ +0.06342035124586548
|+97.98%
Останній аналіз цін Puff The Dragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-0.55%
+5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
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