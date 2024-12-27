Сьогоднішня ціна Puff The Dragon (PUFF)

Поточна ціна Puff The Dragon (PUFF) сьогодні становить 0.128148 USD з ринковою капіталізацією $ 114.01M USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Puff The Dragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.46K USD

- зміна ціни Puff The Dragon протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD

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