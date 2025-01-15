Ціна pufETH (PUFETH)
Поточна ціна pufETH (PUFETH) сьогодні становить 3,320.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUFETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pufETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16M USD
- зміна ціни pufETH протягом дня — +6.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pufETH до USD становила $ +209.1.
За останні 30 днів зміна ціни pufETH до USD становила $ -560.5348134120.
За останні 60 днів зміна ціни pufETH до USD становила $ +235.1940921180.
За останні 90 днів зміна ціни pufETH до USD становила $ +688.8103423321197.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +209.1
|+6.72%
|30 днів
|$ -560.5348134120
|-16.88%
|60 днів
|$ +235.1940921180
|+7.08%
|90 днів
|$ +688.8103423321197
|+26.18%
Останній аналіз цін pufETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+6.72%
-6.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.
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