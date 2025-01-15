Сьогоднішня ціна pufETH (PUFETH)

Поточна ціна pufETH (PUFETH) сьогодні становить 3,320.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUFETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pufETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16M USD

- зміна ціни pufETH протягом дня — +6.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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