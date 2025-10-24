Інформація щодо ціни PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00268622 $ 0,00268622 $ 0,00268622 Мін. за 24 год $ 0,0027998 $ 0,0027998 $ 0,0027998 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00268622$ 0,00268622 $ 0,00268622 Макс. за 24 год $ 0,0027998$ 0,0027998 $ 0,0027998 Рекордний максимум $ 0,0254713$ 0,0254713 $ 0,0254713 Найнижча ціна $ 0,00127487$ 0,00127487 $ 0,00127487 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) -0,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,13%

Актуальна ціна PudgyStrategy (PUDGYSTR) становить $0,00275979. За останні 24 години PUDGYSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00268622 і максимумом у $ 0,0027998, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUDGYSTR становить $ 0,0254713, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00127487.

Що стосується короткострокових результатів, то PUDGYSTR змінився на +0,27% за останню годину, -0,69% за 24 години та на -30,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Ринкова капіталізація $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PudgyStrategy — $ 2,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUDGYSTR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,76M.