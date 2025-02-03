Сьогоднішня ціна Pudgy Cat (PUDGY)

Поточна ціна Pudgy Cat (PUDGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUDGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pudgy Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.89 USD

- зміна ціни Pudgy Cat протягом дня — -8.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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