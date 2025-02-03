Ціна Pudgy Cat (PUDGY)
Поточна ціна Pudgy Cat (PUDGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUDGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pudgy Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.89 USD
- зміна ціни Pudgy Cat протягом дня — -8.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pudgy Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pudgy Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pudgy Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pudgy Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.39%
|30 днів
|$ 0
|-28.51%
|60 днів
|$ 0
|-39.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pudgy Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.39%
-10.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pudgy Cat is a Content Creator and Artist on Cardano, this tokens serves the purpose to create a closed economy inside his community
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