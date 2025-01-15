Ціна PUCCA ($PUCCA)
Поточна ціна PUCCA ($PUCCA) сьогодні становить 0.00389743 USD з ринковою капіталізацією $ 3.28M USD. Ціна $PUCCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUCCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.35K USD
- зміна ціни PUCCA протягом дня — +8.57%
- циркуляційна пропозиція – 840.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUCCA до USD становила $ +0.00030761.
За останні 30 днів зміна ціни PUCCA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUCCA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUCCA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030761
|+8.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUCCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.03%
+8.57%
+8.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.
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