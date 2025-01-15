Сьогоднішня ціна PUCCA ($PUCCA)

Поточна ціна PUCCA ($PUCCA) сьогодні становить 0.00389743 USD з ринковою капіталізацією $ 3.28M USD. Ціна $PUCCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUCCA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.35K USD

- зміна ціни PUCCA протягом дня — +8.57%

- циркуляційна пропозиція – 840.00M USD

Отримуйте оновлення цін $PUCCA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $PUCCA.