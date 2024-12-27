Ціна Public Mint (MINT)
Поточна ціна Public Mint (MINT) сьогодні становить 0.00119565 USD з ринковою капіталізацією $ 127.37K USD. Ціна MINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Public Mint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.06 USD
- зміна ціни Public Mint протягом дня — +1.43%
- циркуляційна пропозиція – 106.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Public Mint до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Public Mint до USD становила $ +0.0000333685.
За останні 60 днів зміна ціни Public Mint до USD становила $ -0.0004805073.
За останні 90 днів зміна ціни Public Mint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.43%
|30 днів
|$ +0.0000333685
|+2.79%
|60 днів
|$ -0.0004805073
|-40.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Public Mint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.43%
-15.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MINT is the Governance token of Public Mint EARN, a solution running on Public Mint Platform. It allows stakeholders to receive a fee from the TVL, for their participation in the governance process.
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