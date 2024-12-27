Сьогоднішня ціна Public Mint (MINT)

Поточна ціна Public Mint (MINT) сьогодні становить 0.00119565 USD з ринковою капіталізацією $ 127.37K USD. Ціна MINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Public Mint:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.06 USD

- зміна ціни Public Mint протягом дня — +1.43%

- циркуляційна пропозиція – 106.53M USD

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