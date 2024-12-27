Сьогоднішня ціна Public Masterpiece Token (PMT)

Поточна ціна Public Masterpiece Token (PMT) сьогодні становить 0.060678 USD з ринковою капіталізацією $ 2.48M USD. Ціна PMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Public Masterpiece Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.58K USD

- зміна ціни Public Masterpiece Token протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 40.92M USD

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