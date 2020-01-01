Токеноміка PUBLC (PUBLX) Дізнайтеся ключову інформацію про PUBLC (PUBLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PUBLC (PUBLX) PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. Офіційний вебсайт: https://publc.com Whitepaper: https://docs.publc.com Купити PUBLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PUBLC (PUBLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PUBLC (PUBLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Загальна пропозиція: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркуляційна пропозиція: $ 365.30M $ 365.30M $ 365.30M FDV (повністю розведена вартість): $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M Історичний максимум: $ 0.01290746 $ 0.01290746 $ 0.01290746 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00015692 $ 0.00015692 $ 0.00015692 Дізнайтеся більше про ціну PUBLC (PUBLX)

Токеноміка PUBLC (PUBLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PUBLC (PUBLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUBLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUBLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUBLX, досліджуйте ціну токена PUBLX в реальному часі!

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