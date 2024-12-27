Сьогоднішня ціна PUBLC (PUBLX)

Поточна ціна PUBLC (PUBLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 208.21K USD. Ціна PUBLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUBLC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.35 USD

- зміна ціни PUBLC протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 363.37M USD

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