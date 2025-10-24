Інформація щодо ціни Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00104014 $ 0,00104014 $ 0,00104014 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00104014$ 0,00104014 $ 0,00104014 Рекордний максимум $ 0,00208552$ 0,00208552 $ 0,00208552 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +12,18% Зміна ціни (1 дн.) -45,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +161,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +161,70%

Актуальна ціна Pubhouse Dominance Index (PUB) становить --. За останні 24 години PUB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00104014, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUB становить $ 0,00208552, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUB змінився на +12,18% за останню годину, -45,56% за 24 години та на +161,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pubhouse Dominance Index (PUB)

Ринкова капіталізація $ 552,01K$ 552,01K $ 552,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 552,01K$ 552,01K $ 552,01K Циркуляційне постачання 976,74M 976,74M 976,74M Загальна пропозиція 976 739 641,2379057 976 739 641,2379057 976 739 641,2379057

Поточна ринкова капіталізація Pubhouse Dominance Index — $ 552,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUB — 976,74M, зі загальною пропозицією 976739641.2379057. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 552,01K.