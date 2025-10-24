Актуальна ціна Pubhouse Dominance Index сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PUB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PUB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pubhouse Dominance Index сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PUB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PUB на MEXC вже зараз.

Інформація щодо ціни Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

Актуальна ціна Pubhouse Dominance Index (PUB) становить --. За останні 24 години PUB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00104014, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUB становить $ 0,00208552, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUB змінився на +12,18% за останню годину, -45,56% за 24 години та на +161,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pubhouse Dominance Index (PUB)

Поточна ринкова капіталізація Pubhouse Dominance Index — $ 552,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUB — 976,74M, зі загальною пропозицією 976739641.2379057. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 552,01K.

Історія ціни Pubhouse Dominance Index (PUB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pubhouse Dominance Index до USD становила $ -0,000472952525056064.
За останні 30 днів зміна ціни Pubhouse Dominance Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pubhouse Dominance Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pubhouse Dominance Index до USD становила $ 0.

Що таке Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Pubhouse Dominance Index (USD)

Скільки коштуватиме Pubhouse Dominance Index (PUB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pubhouse Dominance Index (PUB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pubhouse Dominance Index.

Перегляньте прогноз ціни Pubhouse Dominance Index вже зараз!

Токеноміка Pubhouse Dominance Index (PUB)

Розуміння токеноміки Pubhouse Dominance Index (PUB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PUB зараз!

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

