Сьогоднішня ціна Pubhouse

Поточна ціна Pubhouse (PUB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 34,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUB до USD становить $ 0 за PUB.

Pubhouse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 588, з циркуляційною пропозицією у 999,98M PUB. Протягом останніх 24 годин PUB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUB змінився на +29,43% за останню годину та на +53,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pubhouse (PUB)

Ринкова капіталізація $ 30,59K$ 30,59K $ 30,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,59K$ 30,59K $ 30,59K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 984 754,015069 999 984 754,015069 999 984 754,015069

Поточна ринкова капіталізація Pubhouse — $ 30,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUB — 999,98M, зі загальною пропозицією 999984754.015069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,59K.