Сьогоднішня ціна psyopcat

Поточна ціна psyopcat (PCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PCAT до USD становить $ 0 за PCAT.

psyopcat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 542, з циркуляційною пропозицією у 999,00M PCAT. Протягом останніх 24 годин PCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PCAT змінився на +0,22% за останню годину та на +16,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо psyopcat (PCAT)

Ринкова капіталізація $ 29,54K$ 29,54K $ 29,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,54K$ 29,54K $ 29,54K Циркуляційне постачання 999,00M 999,00M 999,00M Загальна пропозиція 999 002 119,838699 999 002 119,838699 999 002 119,838699

Поточна ринкова капіталізація psyopcat — $ 29,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCAT — 999,00M, зі загальною пропозицією 999002119.838699. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,54K.