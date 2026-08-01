Сьогоднішня ціна PsyopAnime

Поточна ціна PsyopAnime (PSYOPANIME) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PSYOPANIME до USD становить $ 0 за PSYOPANIME.

PsyopAnime наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 870 590, з циркуляційною пропозицією у 999,95M PSYOPANIME. Протягом останніх 24 годин PSYOPANIME торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00976314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PSYOPANIME змінився на -0,82% за останню годину та на +3,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 73,77K.

Ринкова інформація щодо PsyopAnime (PSYOPANIME)

Ринкова капіталізація $ 870,59K$ 870,59K $ 870,59K Обсяг (за 24 год) $ 73,77K$ 73,77K $ 73,77K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 870,59K$ 870,59K $ 870,59K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 951 168,071593 999 951 168,071593 999 951 168,071593

Поточна ринкова капіталізація PsyopAnime — $ 870,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 73,77K. Циркуляційна пропозиція PSYOPANIME — 999,95M, зі загальною пропозицією 999951168.071593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 870,59K.