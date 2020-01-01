Токеноміка PsyFi (PSY) Дізнайтеся ключову інформацію про PsyFi (PSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PsyFi (PSY) PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens. Офіційний вебсайт: https://www.psyfi.io/ Купити PSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PsyFi (PSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PsyFi (PSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 84,49K $ 84,49K $ 84,49K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 396,81M $ 396,81M $ 396,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 212,91K $ 212,91K $ 212,91K Історичний максимум: $ 0,422114 $ 0,422114 $ 0,422114 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021287 $ 0,00021287 $ 0,00021287 Дізнайтеся більше про ціну PsyFi (PSY)

Токеноміка PsyFi (PSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PsyFi (PSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSY, досліджуйте ціну токена PSY в реальному часі!

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