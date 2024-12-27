Сьогоднішня ціна PsyFi (PSY)

Поточна ціна PsyFi (PSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 278.66K USD. Ціна PSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PsyFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 562.52 USD

- зміна ціни PsyFi протягом дня — +10.84%

- циркуляційна пропозиція – 396.81M USD

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