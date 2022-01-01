Токеноміка PsyDAO (PSY)
Інформація PsyDAO (PSY)
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP.
Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient.
PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens.
PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
Токеноміка та аналіз ціни PsyDAO (PSY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PsyDAO (PSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка PsyDAO (PSY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки PsyDAO (PSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів PSY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSY, досліджуйте ціну токена PSY в реальному часі!
Прогноз ціни PSY
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