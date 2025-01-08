Ціна Psy The Cat (PSYCAT)
Поточна ціна Psy The Cat (PSYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.05K USD. Ціна PSYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Psy The Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD
- зміна ціни Psy The Cat протягом дня — -23.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Psy The Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Psy The Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Psy The Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Psy The Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.40%
|30 днів
|$ 0
|-75.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Psy The Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-23.40%
-26.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
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