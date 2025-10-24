Інформація щодо ціни PSX (PSX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0020021$ 0,0020021 $ 0,0020021 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +0,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,55%

Актуальна ціна PSX (PSX) становить --. За останні 24 години PSX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PSX становить $ 0,0020021, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PSX змінився на +0,07% за останню годину, +0,59% за 24 години та на +16,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PSX (PSX)

Ринкова капіталізація $ 449,58K$ 449,58K $ 449,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 449,58K$ 449,58K $ 449,58K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PSX — $ 449,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PSX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 449,58K.