Ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)
Поточна ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) сьогодні становить 0.156655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKXPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked XPRT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни pSTAKE Staked XPRT протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ +0.00142893.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.0039244114.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.0111721959.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.02676080720806047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00142893
|+0.92%
|30 днів
|$ -0.0039244114
|-2.50%
|60 днів
|$ -0.0111721959
|-7.13%
|90 днів
|$ -0.02676080720806047
|-14.59%
Останній аналіз цін pSTAKE Staked XPRT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.92%
-2.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token
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RM0.68771545
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C$0.22401665
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৳19.10407725
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