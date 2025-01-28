Сьогоднішня ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

Поточна ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) сьогодні становить 0.156655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKXPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked XPRT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD

- зміна ціни pSTAKE Staked XPRT протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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