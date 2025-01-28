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Ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

USD

Графік ціни pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) в реальному часі

$0.156498
$0.156498$0.156498
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

Поточна ціна pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) сьогодні становить 0.156655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKXPRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked XPRT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни pSTAKE Staked XPRT протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ +0.00142893.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.0039244114.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.0111721959.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked XPRT до USD становила $ -0.02676080720806047.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00142893+0.92%
30 днів$ -0.0039244114-2.50%
60 днів$ -0.0111721959-7.13%
90 днів$ -0.02676080720806047-14.59%

Аналіз цін pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

Останній аналіз цін pSTAKE Staked XPRT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.151263
$ 0.151263$ 0.151263

$ 0.157443
$ 0.157443$ 0.157443

$ 9.54
$ 9.54$ 9.54

+0.10%

+0.92%

-2.29%

Ринкова інформація pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.96K
$ 1.96K$ 1.96K

0.00
0.00 0.00

Що таке pSTAKE Staked XPRT ( STKXPRT)

stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token

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Ресурс pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STKXPRT до місцевих валют

1 STKXPRT до AUD
A$0.24908145
1 STKXPRT до GBP
0.125324
1 STKXPRT до EUR
0.14882225
1 STKXPRT до USD
$0.156655
1 STKXPRT до MYR
RM0.68771545
1 STKXPRT до TRY
5.6019828
1 STKXPRT до JPY
¥24.38961695
1 STKXPRT до RUB
15.25349735
1 STKXPRT до INR
13.5537906
1 STKXPRT до IDR
Rp2,526.69319465
1 STKXPRT до PHP
9.1643175
1 STKXPRT до EGP
￡E.7.8703472
1 STKXPRT до BRL
R$0.92269795
1 STKXPRT до CAD
C$0.22401665
1 STKXPRT до BDT
19.10407725
1 STKXPRT до NGN
242.12440145
1 STKXPRT до UAH
6.57794345
1 STKXPRT до VES
Bs8.77268
1 STKXPRT до PKR
Rs43.6848133
1 STKXPRT до KZT
80.95773745
1 STKXPRT до THB
฿5.2980721
1 STKXPRT до TWD
NT$5.15864915
1 STKXPRT до CHF
Fr0.1409895
1 STKXPRT до HKD
HK$1.2187759
1 STKXPRT до MAD
.د.م1.56185035