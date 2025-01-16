Ціна pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO)
Поточна ціна pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) сьогодні становить 0.583462 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked OSMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.77 USD
- зміна ціни pSTAKE Staked OSMO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked OSMO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked OSMO до USD становила $ -0.0420114228.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked OSMO до USD становила $ +0.0670686068.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked OSMO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0420114228
|-7.20%
|60 днів
|$ +0.0670686068
|+11.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pSTAKE Staked OSMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.12%
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