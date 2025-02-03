Сьогоднішня ціна pSTAKE Staked BNB (STKBNB)

Поточна ціна pSTAKE Staked BNB (STKBNB) сьогодні становить 648.34 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.53 USD

- зміна ціни pSTAKE Staked BNB протягом дня — -5.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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