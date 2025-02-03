Ціна pSTAKE Staked BNB (STKBNB)
Поточна ціна pSTAKE Staked BNB (STKBNB) сьогодні становить 648.34 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.53 USD
- зміна ціни pSTAKE Staked BNB протягом дня — -5.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked BNB до USD становила $ -37.0503580156619.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked BNB до USD становила $ -91.5555924360.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked BNB до USD становила $ -90.2019233500.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked BNB до USD становила $ +61.372711936974.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -37.0503580156619
|-5.40%
|30 днів
|$ -91.5555924360
|-14.12%
|60 днів
|$ -90.2019233500
|-13.91%
|90 днів
|$ +61.372711936974
|+10.46%
Останній аналіз цін pSTAKE Staked BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.40%
-10.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pSTAKE is a Liquid staking protocol that unlocks liquidity for your staked assets. With pSTAKE, you can securely stake your Proof-of-Stake (PoS) assets, participate in protocol improvements and security to earn staking rewards, and receive staked underlying representative tokens (stkASSETs) which can be used to explore additional yield opportunities across DeFi. At present, pSTAKE supports Binance ($BNB), Cosmos ($ATOM), Persistence ($XPRT) and Ethereum ($ETH) networks’ native tokens, with a view to support more chains and assets in the future.
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