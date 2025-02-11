Ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)
Поточна ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) сьогодні становить 6.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked ATOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.54 USD
- зміна ціни pSTAKE Staked ATOM протягом дня — +4.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ +0.291823.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -1.6582336150.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -3.1105555450.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -0.1320250747033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.291823
|+4.45%
|30 днів
|$ -1.6582336150
|-24.20%
|60 днів
|$ -3.1105555450
|-45.40%
|90 днів
|$ -0.1320250747033
|-1.89%
Останній аналіз цін pSTAKE Staked ATOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.45%
+1.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.
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|1 STKATOM до MYR
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|1 STKATOM до TRY
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|1 STKATOM до IDR
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