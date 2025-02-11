Логотип pSTAKE Staked ATOM

Ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

USD

Графік ціни pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) в реальному часі

$6.85
$6.85$6.85
+4.40%(1D)

Сьогоднішня ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Поточна ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) сьогодні становить 6.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked ATOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.54 USD
- зміна ціни pSTAKE Staked ATOM протягом дня — +4.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін STKATOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STKATOM.

Цінові показники pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ +0.291823.
За останні 30 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -1.6582336150.
За останні 60 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -3.1105555450.
За останні 90 днів зміна ціни pSTAKE Staked ATOM до USD становила $ -0.1320250747033.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.291823+4.45%
30 днів$ -1.6582336150-24.20%
60 днів$ -3.1105555450-45.40%
90 днів$ -0.1320250747033-1.89%

Аналіз цін pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Останній аналіз цін pSTAKE Staked ATOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 6.5
$ 6.5$ 6.5

$ 6.9
$ 6.9$ 6.9

$ 21.11
$ 21.11$ 21.11

--

+4.45%

+1.61%

Ринкова інформація pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.54
$ 44.54$ 44.54

0.00
0.00 0.00

Що таке pSTAKE Staked ATOM ( STKATOM)

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STKATOM до місцевих валют

1 STKATOM до AUD
A$10.8915
1 STKATOM до GBP
5.48
1 STKATOM до EUR
6.576
1 STKATOM до USD
$6.85
1 STKATOM до MYR
RM30.551
1 STKATOM до TRY
246.9425
1 STKATOM до JPY
¥1,043.392
1 STKATOM до RUB
656.8465
1 STKATOM до INR
593.895
1 STKATOM до IDR
Rp112,295.064
1 STKATOM до PHP
398.3275
1 STKATOM до EGP
￡E.345.514
1 STKATOM до BRL
R$39.6615
1 STKATOM до CAD
C$9.7955
1 STKATOM до BDT
832.001
1 STKATOM до NGN
10,269.8625
1 STKATOM до UAH
285.5765
1 STKATOM до VES
Bs411
1 STKATOM до PKR
Rs1,911.2185
1 STKATOM до KZT
3,466.5795
1 STKATOM до THB
฿233.311
1 STKATOM до TWD
NT$224.7485
1 STKATOM до CHF
Fr6.2335
1 STKATOM до HKD
HK$53.3615
1 STKATOM до MAD
.د.م68.7055