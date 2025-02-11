Сьогоднішня ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Поточна ціна pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) сьогодні становить 6.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STKATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pSTAKE Staked ATOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.54 USD

- зміна ціни pSTAKE Staked ATOM протягом дня — +4.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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