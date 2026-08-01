Сьогоднішня ціна pSTAKE Finance

Поточна ціна pSTAKE Finance (PSTAKE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PSTAKE до USD становить $ 0 за PSTAKE.

pSTAKE Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 627, з циркуляційною пропозицією у 439,65M PSTAKE. Протягом останніх 24 годин PSTAKE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,21, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PSTAKE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,43.

Ринкова інформація щодо pSTAKE Finance (PSTAKE)

Ринкова капіталізація $ 47,63K$ 47,63K $ 47,63K Обсяг (за 24 год) $ 15,43$ 15,43 $ 15,43 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,17K$ 54,17K $ 54,17K Циркуляційне постачання 439,65M 439,65M 439,65M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація pSTAKE Finance — $ 47,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,43. Циркуляційна пропозиція PSTAKE — 439,65M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,17K.