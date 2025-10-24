Інформація щодо ціни pSOL (PSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 186.55 $ 186.55 $ 186.55 Мін. за 24 год $ 194.25 $ 194.25 $ 194.25 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 186.55$ 186.55 $ 186.55 Макс. за 24 год $ 194.25$ 194.25 $ 194.25 Рекордний максимум $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Найнижча ціна $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Зміна ціни (за 1 год) -0.05% Зміна ціни (1 дн.) +3.37% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.07% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.07%

Актуальна ціна pSOL (PSOL) становить $193.37. За останні 24 години PSOL торгувався між мінімумом у $ 186.55 і максимумом у $ 194.25, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PSOL становить $ 253.13, тоді як його історичний мінімум — $ 173.55.

Що стосується короткострокових результатів, то PSOL змінився на -0.05% за останню годину, +3.37% за 24 години та на +4.07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо pSOL (PSOL)

Ринкова капіталізація $ 508.07K$ 508.07K $ 508.07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 508.07K$ 508.07K $ 508.07K Циркуляційне постачання 2.63K 2.63K 2.63K Загальна пропозиція 2,627.427130938 2,627.427130938 2,627.427130938

Поточна ринкова капіталізація pSOL — $ 508.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PSOL — 2.63K, зі загальною пропозицією 2627.427130938. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 508.07K.