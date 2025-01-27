Сьогоднішня ціна PSEUDO REALITY (PSEUDO)

Поточна ціна PSEUDO REALITY (PSEUDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380.70K USD. Ціна PSEUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PSEUDO REALITY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.78K USD

- зміна ціни PSEUDO REALITY протягом дня — -10.60%

- циркуляційна пропозиція – 799.14M USD

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