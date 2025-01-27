Ціна PSEUDO REALITY (PSEUDO)
Поточна ціна PSEUDO REALITY (PSEUDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 380.70K USD. Ціна PSEUDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PSEUDO REALITY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.78K USD
- зміна ціни PSEUDO REALITY протягом дня — -10.60%
- циркуляційна пропозиція – 799.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PSEUDO REALITY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PSEUDO REALITY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PSEUDO REALITY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PSEUDO REALITY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PSEUDO REALITY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-10.60%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.
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