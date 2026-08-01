Сьогоднішня ціна psa10 coin

Поточна ціна psa10 coin (GRAIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRAIL до USD становить $ 0 за GRAIL.

psa10 coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 528,53, з циркуляційною пропозицією у 999,31M GRAIL. Протягом останніх 24 годин GRAIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133681, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GRAIL змінився на -1,80% за останню годину та на +0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо psa10 coin (GRAIL)

Ринкова капіталізація $ 13,53K$ 13,53K $ 13,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,53K$ 13,53K $ 13,53K Циркуляційне постачання 999,31M 999,31M 999,31M Загальна пропозиція 999 309 877,066247 999 309 877,066247 999 309 877,066247

Поточна ринкова капіталізація psa10 coin — $ 13,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRAIL — 999,31M, зі загальною пропозицією 999309877.066247. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,53K.