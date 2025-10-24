Інформація щодо ціни Pryzm (PRYZM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00169764 $ 0,00169764 $ 0,00169764 Мін. за 24 год $ 0,00179387 $ 0,00179387 $ 0,00179387 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00169764$ 0,00169764 $ 0,00169764 Макс. за 24 год $ 0,00179387$ 0,00179387 $ 0,00179387 Рекордний максимум $ 0,120383$ 0,120383 $ 0,120383 Найнижча ціна $ 0,00127392$ 0,00127392 $ 0,00127392 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -5,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,30%

Актуальна ціна Pryzm (PRYZM) становить $0,00169781. За останні 24 години PRYZM торгувався між мінімумом у $ 0,00169764 і максимумом у $ 0,00179387, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRYZM становить $ 0,120383, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00127392.

Що стосується короткострокових результатів, то PRYZM змінився на +0,01% за останню годину, -5,35% за 24 години та на -44,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pryzm (PRYZM)

Ринкова капіталізація $ 420,77K$ 420,77K $ 420,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Циркуляційне постачання 247,86M 247,86M 247,86M Загальна пропозиція 1 049 106 433,411409 1 049 106 433,411409 1 049 106 433,411409

Поточна ринкова капіталізація Pryzm — $ 420,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRYZM — 247,86M, зі загальною пропозицією 1049106433.411409. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,78M.