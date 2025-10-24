Інформація щодо ціни Prystine (PRYS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00595177$ 0,00595177 $ 0,00595177 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,19%

Актуальна ціна Prystine (PRYS) становить --. За останні 24 години PRYS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRYS становить $ 0,00595177, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PRYS змінився на -0,25% за останню годину, +0,77% за 24 години та на -19,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Prystine (PRYS)

Ринкова капіталізація $ 489,77K$ 489,77K $ 489,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 489,77K$ 489,77K $ 489,77K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 993 379,687788 999 993 379,687788 999 993 379,687788

Поточна ринкова капіталізація Prystine — $ 489,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRYS — 999,99M, зі загальною пропозицією 999993379.687788. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 489,77K.