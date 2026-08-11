Сьогоднішня ціна PRXVT by Virtuals

Поточна ціна PRXVT by Virtuals (PRXVT) сьогодні становить $ 0,00172696, зі зміною 5,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRXVT до USD становить $ 0,00172696 за PRXVT.

PRXVT by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 726 957, з циркуляційною пропозицією у 623,96M PRXVT. Протягом останніх 24 годин PRXVT торгувався між $ 0,00170072 (мінімум) та $ 0,00183438 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0114515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRXVT змінився на +1,37% за останню годину та на -14,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,85K.

Ринкова інформація щодо PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Ринкова капіталізація $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Обсяг (за 24 год) $ 2,85K$ 2,85K $ 2,85K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Циркуляційне постачання 623,96M 623,96M 623,96M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PRXVT by Virtuals — $ 1,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,85K. Циркуляційна пропозиція PRXVT — 623,96M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,73M.