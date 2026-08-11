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Поточна ціна PRXVT by Virtuals сьогодні становить 0,00172696 USD. Ринкова капіталізація PRXVT становить 1 726 957 USD. Відстежуйте оновлення цін PRXVT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PRXVT by Virtuals сьогодні становить 0,00172696 USD. Ринкова капіталізація PRXVT становить 1 726 957 USD. Відстежуйте оновлення цін PRXVT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PRXVT

Інформація про ціну PRXVT

Що таке PRXVT

Офіційний вебсайт PRXVT

Токеноміка PRXVT

Прогноз ціни PRXVT

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Ціна PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRXVT до USD:

$0,00176373
$0,00176373$0,00176373
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PRXVT by Virtuals (PRXVT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:04:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PRXVT by Virtuals

Поточна ціна PRXVT by Virtuals (PRXVT) сьогодні становить $ 0,00172696, зі зміною 5,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRXVT до USD становить $ 0,00172696 за PRXVT.

PRXVT by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 726 957, з циркуляційною пропозицією у 623,96M PRXVT. Протягом останніх 24 годин PRXVT торгувався між $ 0,00170072 (мінімум) та $ 0,00183438 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0114515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRXVT змінився на +1,37% за останню годину та на -14,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,85K.

Ринкова інформація щодо PRXVT by Virtuals (PRXVT)

$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M

$ 2,85K
$ 2,85K$ 2,85K

$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M

623,96M
623,96M 623,96M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PRXVT by Virtuals — $ 1,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,85K. Циркуляційна пропозиція PRXVT — 623,96M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,73M.

Історія ціни PRXVT by Virtuals у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00170072
$ 0,00170072$ 0,00170072
Мін. за 24 год
$ 0,00183438
$ 0,00183438$ 0,00183438
Макс. за 24 год

$ 0,00170072
$ 0,00170072$ 0,00170072

$ 0,00183438
$ 0,00183438$ 0,00183438

$ 0,0114515
$ 0,0114515$ 0,0114515

$ 0
$ 0$ 0

+1,37%

-5,03%

-14,89%

-14,89%

Історія ціни PRXVT by Virtuals (PRXVT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRXVT by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PRXVT by Virtuals до USD становила $ -0,0006261566.
За останні 60 днів зміна ціни PRXVT by Virtuals до USD становила $ -0,0011023921.
За останні 90 днів зміна ціни PRXVT by Virtuals до USD становила $ +0,000000003116634982.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,03%
30 днів$ -0,0006261566-36,25%
60 днів$ -0,0011023921-63,83%
90 днів$ +0,000000003116634982+0,00%

Прогноз ціни PRXVT by Virtuals

Прогноз ціни PRXVT by Virtuals (PRXVT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PRXVT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни PRXVT by Virtuals (PRXVT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PRXVT by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Про PRXVT by Virtuals

Яка зараз ціна PRXVT by Virtuals?

Поточна оцінка становить ₴0.0761027773660333184000, що вказує на зміну ціни у розмірі -5.03% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на PRXVT?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг PRXVT by Virtuals?

З ринковою капіталізацією ₴76102645.16358966128000 PRXVT by Virtuals займає #2776 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

PRXVT зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є PRXVT сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.0749464466588457088000 та ₴0.0808365061985825952000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на PRXVT by Virtuals?

До таких факторів належать обігове надходження (623958956.0335468 токенів), тенденції прийняття у Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Privacy Infrastructure,Base Native,Privacy та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про PRXVT by Virtuals

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:04:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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