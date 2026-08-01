Скільки коштує PRSM AI зараз?

PRSM AI зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -2.38% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься PRSM сьогодні?

PRSM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний PRSM AI сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають PRSM.

Що відрізняє PRSM AI від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, PRSM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки PRSM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 704668599.986627 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна PRSM AI за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.