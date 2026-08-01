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Поточна ціна PRSM AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRSM становить 15 759,15 USD. Відстежуйте оновлення цін PRSM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PRSM AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRSM становить 15 759,15 USD. Відстежуйте оновлення цін PRSM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PRSM

Інформація про ціну PRSM

Що таке PRSM

Офіційний вебсайт PRSM

Токеноміка PRSM

Прогноз ціни PRSM

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Ціна PRSM AI (PRSM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRSM до USD:

$0,00002234
$0,00002234$0,00002234
-5,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PRSM AI (PRSM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:59:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PRSM AI

Поточна ціна PRSM AI (PRSM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRSM до USD становить $ 0 за PRSM.

PRSM AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 759,15, з циркуляційною пропозицією у 704,67M PRSM. Протягом останніх 24 годин PRSM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRSM змінився на -3,44% за останню годину та на -21,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PRSM AI (PRSM)

$ 15,76K
$ 15,76K$ 15,76K

--
----

$ 22,14K
$ 22,14K$ 22,14K

704,67M
704,67M 704,67M

989 937 482,125917
989 937 482,125917 989 937 482,125917

Поточна ринкова капіталізація PRSM AI — $ 15,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRSM — 704,67M, зі загальною пропозицією 989937482.125917. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,14K.

Історія ціни PRSM AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3,44%

-2,38%

-21,48%

-21,48%

Історія ціни PRSM AI (PRSM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRSM AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PRSM AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PRSM AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PRSM AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,38%
30 днів$ 0-38,93%
60 днів$ 0-17,51%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни PRSM AI

Прогноз ціни PRSM AI (PRSM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PRSM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни PRSM AI (PRSM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PRSM AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PRSM AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PRSM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PRSM AI.

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Ресурс PRSM AI (PRSM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про PRSM AI

Скільки коштує PRSM AI зараз?

PRSM AI зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -2.38% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься PRSM сьогодні?

PRSM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний PRSM AI сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають PRSM.

Що відрізняє PRSM AI від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, PRSM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки PRSM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 704668599.986627 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна PRSM AI за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про PRSM AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:59:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PRSM AI (PRSM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про PRSM AI

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3252
$0,3252$0,3252

+225,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,38652
$0,38652$0,38652

-9,30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01899
$0,01899$0,01899

+2,92%

AurumX

AurumX

UMX

$0,13067
$0,13067$0,13067

-25,24%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001999
$0,001999$0,001999

+53,76%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00564
$0,00564$0,00564

+25,33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002992
$0,0002992$0,0002992

+12,90%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0124
$0,0124$0,0124

+18,09%

龙虾

龙虾

龙虾

$0,021181
$0,021181$0,021181

+8,25%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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