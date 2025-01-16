Сьогоднішня ціна Proxy (PRXY)

Поточна ціна Proxy (PRXY) сьогодні становить 0.02735733 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Proxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.04 USD

- зміна ціни Proxy протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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