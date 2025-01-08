Ціна PROXI DeFi (CREDIT)
Поточна ціна PROXI DeFi (CREDIT) сьогодні становить 0.00254413 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CREDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PROXI DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.87 USD
- зміна ціни PROXI DeFi протягом дня — -4.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PROXI DeFi до USD становила $ -0.00012204058401508.
За останні 30 днів зміна ціни PROXI DeFi до USD становила $ -0.0003796030.
За останні 60 днів зміна ціни PROXI DeFi до USD становила $ +0.0002552156.
За останні 90 днів зміна ціни PROXI DeFi до USD становила $ +0.000398167226561104.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012204058401508
|-4.57%
|30 днів
|$ -0.0003796030
|-14.92%
|60 днів
|$ +0.0002552156
|+10.03%
|90 днів
|$ +0.000398167226561104
|+18.55%
Останній аналіз цін PROXI DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-4.57%
+3.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PROXI is DeFi 2.0 for Cross Chain Derivative Issuance and Credit Lending. PROXI provides the smartest way to invest derivative assets and earns interests with credit-based high leverage tools through the decentralized secure protocol. CREDIT is the native utility token.
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