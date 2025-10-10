Дізнайтеся ключову інформацію про Provenance Blockchain (HASH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Provenance Blockchain (HASH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку HASH, досліджуйте ціну токена HASH в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HASH, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів HASH, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки Provenance Blockchain (HASH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається HASH? Наша сторінка прогнозу ціни HASH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

