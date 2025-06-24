Ціна Provenance Blockchain (HASH)
Поточна ціна Provenance Blockchain (HASH) сьогодні становить 0,02609897 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна HASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Provenance Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Provenance Blockchain протягом дня — +9,70%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Provenance Blockchain до USD становила $ +0,00230696.
За останні 30 днів зміна ціни Provenance Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Provenance Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Provenance Blockchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00230696
|+9,70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Provenance Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,26%
+9,70%
+18,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.
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